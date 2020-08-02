هددوا قائدها بالأسلحة.. أمن بني سويف يضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة أجرة بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة سيارة أجرة كرهاً عن قائدها تحت تهديد السلاح ببني سويف.

تلقى مركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف بلاغًا، من سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف-، أنه حال قيادته سيارة أجرة "تاكسي" ملكه بالطريق الزراعي بدائرة المركز، استقل معه شخص بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وبالطريق طلب منه اصطحاب شخصان آخران، وعقب استقلالهما السيارة قاموا بتهديده بسلاح ناري ومطواة واستولوا منه على السيارة المشار إليها وهاتفه المحمول وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم (مسدس صوت - سلاح أبيض "مطواة") المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهم بالاستيلاء على السيارة، وإخفائها لدى أحدهم لحين مساومة مالكها على إعادتها له نظير تحصلهم على مبلغ مالي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة وأقروا بتخلصهم من هاتف المجني عليه بإلقائه بأحد المصارف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.