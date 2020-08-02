حصة الأرض والسن والدخل.. الإسكان تجيب عن 8 أسئلة بشأن شقق سكن مصر وجنة ودار مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أجابت وزارة الإسكان على عدد من الأسئلة الخاصة بالطرح الجديد من شقق (سكن مصر - جنة - دار مصر) بنظام التمويل العقاري، مع تزايدت الاستفسارات من قبل الراغبين في الحجز.

وينشر مصر إجابات لأهم الأسئلة وفقًا لمي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وجاءت على النحو التالي:

1- هل امتلاك وحدة سكنية يمنع التقدم لأحد المشروعات الثلاثة؟

نعم؛ فقد نصت شروط سبق الاستفادة على ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغيـر ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

2- هل الاستفادة من المبادرة السابقة للبنك المركزي تمنع التقدم؟

نعم؛ فالاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، الصادرة عامي 2014 و2019 تمنع التقدم للحصول على شقة ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة المطروحة حاليًا ضمن مبادة التمويل العقاري، كما يتم تطبيق الاستفادة على المتقدم أو الأسرة والتي تشمل (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر).

3- ما حجم الفائدة داخل المبادرة وما أقل مدة تمويل؟

الحجز في الـ3 مشروعات يأتي في ضوء مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري.

4- ماذا عن الحدين الأدنى والأقصى لسن المتقدم؟

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حدود السن لمنح التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد على 60 سنة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقت انتهاء القرض، على أن يكون السن قابل للزيادة حتى 65 سنة في حالة وجود دخل إضافي يكفي للاستمرار للوفاء بقسط قرض التمويل العقاري الممنوح، وكذلك في حالة أصـحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لهم دخل ثابت ومستمر.

5- ما معدل الدخل المطلوب للتقديم في هذه المشروعات؟

يجب ألا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب من كافة مصادر دخله على 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للعزب، بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا، وحدود الدخل المتاح له التقديم يُمكن أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهريًا للعزب، حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبدأ من حوالي 16 ألف جنيه شهريًا حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.

6- هل كل وحدة لها حصة في الأرض؟

نعم، لكل وحدة سكنية حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى، طبقًا لما تنص عليه بنود العقد للوحدة السكنية.

7- هل يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو العاملين فيها؟

لا.

8- ماذا لو كان الدخل عبارة عن عائد شهادة أو سندات؟

يُمكن لجهات التمويل منح التمويل العقاري إذا كان مصدر الدخل الوحيد للمُتقدم هو امتلاك سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا شهريًا منتظمًا، ولكن بشرط أن تكون تلك الأوراق المالية بالحساب الخاص للمُتقدم لدى جهة التمويل المُمولة للقرض، وبشرط أيضًا أن تكون قيمة تلك الأوراق المالية تتخطى مبلغ قرض التمويل العقاري الممنوح للعميل، بحيث يتم ربطها طوال مدة التمويل العقاري.