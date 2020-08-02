البيئة تكشف حقيقة قتل دولفين في أحد الشواطئ المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جميع التحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، تؤكد أن الصور المتداولة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول قتل مجموعة من الشباب لدولفين صغير بالسواحل المصرية، أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، مشددة على أن الصور المتداولة تشير إلى أحد السواحل بدول المغرب العربي وليست في السواحل المصرية.

وتناولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الأخبار والفيديوهات والصور المغلوطة عن رصد قتل دولفين من قبل عدد من الشباب زاعمين أنها بأحد السواحل المصرية، بالمغالطة للواقع وللمؤشرات والتحليل العلمي للصور والتي تشير إلى أحد سواحل دول المغرب العربي وليس مصر.

ووجهت وزارة البيئة بالتحقق في صحة الصور، والواقعة المتداولة، وأثبت التحليل العلمي أنها بساحل دول المغرب العربي، وأن الدولفين الظاهر في الصور والفيديو من نوع "common dolphin" وهو من الأنواع واسعة الانتشار بالبحر المتوسط، كما أكدت المتابعة إعادة إطلاق الدولفين مرة أخرى لبيئته الطبيعية ولم يتم قتله كما هو متداول.