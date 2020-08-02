لدمج الشركتين وتصدير ثلث الإنتاج.. مصادر بالتموين: شركة عالمية لتطوير "قها" و"أدفينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، استعانت بمكتب استشاري عالمي لإعداد دراسة عن كل مراحل تطوير شركتَي "قها" و"أدفينا" التابعتين للشركة، وأنه من المقرر انتهاء هذه الدراسة خلال شهر.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن هذه الدراسة تتضمن بحث احتياجات الأسواق المحلية من منتجات الشركتين، ووضع آليات لتصدير المنتجات خارج الأسواق المصرية بكميات تتراوح من 30 إلى 40% من منتجات الشركتين للتصدير.

وأكدت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستستعين بإحدى الشركات العالمية المتخصصة؛ للمشاركة في إدارة الشركتين بعد تطويرهما ودمجهما في شركة واحدة؛ لضمان استمرارية الحفاظ على عمليات التطوير وزيادة معدلات الإنتاج، وأيضًا التسويق للمنتجات للمنافسة بها في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة، وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، كما يهدف التطوير إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلية والعربية والدولية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في تصريحات سابقة أنه تم إعداد خطة لتطوير الشركات التابعة للوزارة؛ لتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لها وأيضًا تطوير خطوط الإنتاج بشركات الزيوت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ من أجل زيادة معدلات الإنتاج؛ خصوصًا في ما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية، الأمر الذي سيعمل على تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعاظم دور هذه الشركات في ظل تنامي السوق المصري وزيادة عدد المستهلكين.