بعد ذبحها في أسوان.. الأوقاف: تجهيز لحوم الأضاحي ونقلها بسيارات مبردة لمجازر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن ذبح وتجهيز الأضاحي، مستمر لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين في مجزر أبي سمبل.

وأشار في بيان له، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن التحصيل ما زال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

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