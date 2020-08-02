أخبار مصر | ننشر الصورة الحقيقية للشاب المقتول بعيار ناري على يد أردني.. و"القوى العاملة" تتحرك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر الصورة الحقيقية للشاب المقتول بعيار ناري على يد أردني.. و"القوى العاملة" تتحرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل موقع "الخليج 365" على الصورة الحقيقية للشاب المصري الذي قتل على يد شاب أردني بعيار ناري، ويدعى أمير سمير إبراهيم.

من جهته، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات قتيل لقي حتفه على إثر اصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، كشف فيه عن أن المتوفى أمير سمير إبراهيم، يبلغ من العمر 30 عاما، وقتل إثر اصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وقام الملحق العمالي طلعت السيد بالاتصال بأسرة المتوفي بالأردن وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة ، كما تم طمئنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي .

القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه مستحقات المصريين بالكويت

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالكويت نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 105 آلاف جنيه، أي ما يوازي 5 ملايين و254 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن اعتماد 2779 شهادة إدارية مقدمة تجديد الإجازات، فضلا عن اعتماد 1095 شهادات خبرة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت أنه تم خلال الفترة تلقي المكتب 110 شكاوي تم تسوية 77 شكوي بالطرق الودية، وإحالة 26 شكوي للقضاء، ومازال هناك 7 شكاوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 360 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 4 زيارات للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 52 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 32 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية، والرد علي 272 استفسارًا العمالة المصرية بالكويت من خلال المكتب.