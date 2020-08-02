أخبار مصر | "بعد تمثال مصر تنهض" شاهد عبقرية المصري بالنحت عبر العصور.. ورواد السوشيال ميديا: "أين ذهب هذا الفن؟"

تمثال نهضة مصر

في العصر الحديث أبدع الفنان المصري النحات محمود مختار، بتمثاله نهضة مصر، والذي يعد أحد رموز مصر في عصرها الحديث وهو منحوت من الجرانيت، والفكرة جاءت لمختار أن ينحت تمثالًا يمثل نهضة مصر في تلك الفترة السياسية الهامة من تاريخها 1917، فبدأ خلال 1918- 1919 في نحت تمثال كبير يبلغ حجمه نصف حجم التمثال الحالي وعندما أكمله عرضه في عام 1920 بمعرض الفنون الجميلة السنوي بباريس ونال إعجاب المحكمين والرواد من المهتمين بفن النحت.

ولما ذهب سعد زغلول ورفاقه إلى فرنسا لأول مرة، قاموا بزيارة معرض الفنون الجميلة وشاهدوا التمثال المصري وأعجبوا به وكتبوا يشجعون على إقامته في القاهرة، ووافق مجلس الوزراء في 25 يونيو 1921.

وأسهم الشعب المصري في اكتتاب عام لإقامته، وأكملت الحكومة النفقات، وفي مايو 1928 أقيم حفل كبير بميدان رمسيس لإزاحة الستار عن التمثال، ثم نُقل التمثال من مكانه الأول إلى ميدان جامعة القاهرة عام 1955م.