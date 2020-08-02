مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

في العيد.. الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط أمين عهدة بجمعية استهلاكية لعدم صرف السلع لمستحقيها في الدقهلية

نجحت إدارة الأموال العامة، في ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية؛ لاستغلال موقعه الوظيفي واختلاس مواد تموينية من عهدته، بالدقهلية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هسفركم برا مصر".. الأموال العامة تضبط نصابا في الغربية

نجح رجال مديرية أمن الغربية، في ضبط شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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خلال 24 ساعة.. 32 قضية أمن عام وتنفيذ 124 حكما قضائيا

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 32قضية أمن عام وتنفيذ 124 حكم قضائي متنوع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ"نصف مليون وملاكي".. سقوط مروج العملات الأجنبية في السوق السوداء بالجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط شخص لمحاولته تهريب سلاح ناري عبر ميناء سفاجا البحري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تهريب قطعة سلاح نارى داخل أمتعة شخصية عبر ميناء سفاجا البحرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا