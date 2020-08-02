شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صيدلي من الجيش الأبيض داخل العناية المركزة عقب إصابته بكورونا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي الصيدلى محمد حمزة أحد أبطال الجيش الأبيض المقيم بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد واحتجازه داخل العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى منوف، وفشل كل محاولات إنقاذه.
وأصدر مستشفى منوف العام، بيانًا نعى فيه الصيدلي عقب وفاته بعد تواجده لفترة كبيرة داخل العناية المركزة في صراع مع فيروس كورونا المستجد.
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