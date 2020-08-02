شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خلو شواطئ مصيف بلطيم الـ6 من المواطنين ثالث أيام العيد وتكثيف أمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مصيف بلطيم، ثالث أيام العيد تواجد أمني مكثف، لمنع دخول المواطنين لشواطئ المصيف الستة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،إنه وجه بعدم السماح للمواطنين بالدخول لمصيف بلطيم إلا المقيمين فقط للتواجد بوحداتهم السكنية، ومحل إقامتهم، وعدم التواجد بالشواطئ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، انه تم إغلاق جميع مداخل المصيف ما عدا مدخل شاطىء النرجس، لمتابعه انتظام دخول المقيمين ومالكي الشقق والفيلات، على أن يقتصر الدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من مجلس مدينة مصيف بلطيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك تعاون وتنسيق بين مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب ،مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ ،والمحافظة ،ومجلس مدينة مصيف بلطيم، لمتابعه التزام المواطنين بعدم النزول للشواطئ والكورنيش، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل حزم وشدة، حفاظاً على صحة وحياة وسلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر، يشهد مصيف بلطيم برئاسة المهندس محمد إمام ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة نظافة وصيانة كشافات الاناره ،ورش الشوارع والميادين والحدائق والمنشآت وتطهيرها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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شواطئ مصيف بلطيم

شواطئ مصيف بلطيم

شواطئ مصيف بلطيم

شواطئ مصيف بلطيم

شواطئ مصيف بلطيم

شواطئ مصيف بلطيم

شواطئ مصيف بلطيم