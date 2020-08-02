شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثالث أيام العيد.. الكورنيش بدون زوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في المحافظات إغلاق الشواطئ والكورنيش، في اليوم الثالث للعيد.

في القليوبية، استمرت حالة الهدوء وخلت الشوارع من مظاهر الاحتفال وانعدم الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة التي تم غلقها أمام الجمهور في بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، كما خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية من الزوار.

وفى مطروح، أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس المدينة، عن إخلاء شواطئ الرميلة العام ومينا حشيش بعلم الروم، من المصطافين والتجمعات.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون لمنع التجمعات بكل حزم وقوة طبقا لقرارات الدولة بإخلاء وغلق الشواطئ من أي تجمعات.

وفى كفر الشيخ، شهد مصيف بلطيم تواجداً أمنياً مكثفا، لمنع دخول المواطنين لشواطئ المصيف الـ6.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بعدم السماح للمواطنين بالدخول إلى مصيف بلطيم، إلا المقيمين فقط للتواجد بوحداتهم السكنية، ومحل إقامتهم، وعدم التواجد بالشواطئ وإغلاق جميع مداخل المصيف عدا مدخل شاطئ النرجس، لمتابعة انتظام دخول المقيمين ومالكى الشقق والفيلات، على أن يقتصر الدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من مجلس مدينة مصيف بلطيم.

وفى الشرقية، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى الأقصر، أعلن محسن الشامى، مسؤول غرفة العمليات الرئيسية بالأقصر، التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وخلت شوارع مدينة 6 أكتوبرفى الجيزة من المارة، فيما فضل الأهالى القيام بالتسوق في المولات الكبرى والأسواق التجارية التي تشتهر بها المدينة فضلا عن الجلوس في بعض المقاهى .كما تواصل إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة .

Advertisements

وفى سوهاج، وصلت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة، غلق كورنيشى النيل الشرقى والغربى بالمدينة فضلا عن إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة .

ووضعت الأجهزة الأمنية حواجز مرورية بطول كورنيش النيل من الجهتين الشرقية والغربية ونشر الخدمات الأمنية لمنع تواجد المواطنين طوال أيام العيد، كما نشرت شرطة المسطحات المائية الزوارق التابعة لها لمنع السباحة في مياه نهر النيل.

وفى المنيا، واصل الأهالي احتفالاتهم من خلال السهرات الليلية بالشوارع والميادين والكوفي شوب .