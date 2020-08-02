شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بالإسكندرية يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بحضور وبرعاية أمين الحزب بالمحافظة، النائب رزق راغب ضيف الله، اجتماعًا تنظيميًا، لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، بحضور النائب يحيى عيساوي، أمين تنظيم الحزب المركزي وأعضاء الأمانة العامة بالمحافظة، وأمناء الأقسام على مستوى المحافظة.

وقال اللواء يحيى عيساوي، أمين تنظيم الحزب المركزي: ان إنتخابات مجلس الشيوخ تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية واستكمالا للعملية الديموقراطية وأدوار الرقابة والتشريع التي بدأت بمجلس النواب وتعزز بوجود مجلس الشيوخ كغرفة رقابية وتشريعية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب على أداء الحكومة من خلال ممثليه المنتخبين مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات الصعبة السياسية والاقتصادية وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.

واشار «العيساوي» إلى انه على الرغم من تزايد التحديات إلا ان الشعب المصري بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة والدولة المصرية قادر على تجاوزها وتحقيق الانتصار داعيا المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى.

وشدد أمين التنظيم على أهمية مساندة ودعم مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية وعلى أهمية الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة، لانه الأساس لنجاح أي كيان تنظيمي.مؤكدا على ان الحزب لديه قواعد راسخة في الشارع.

ويخوض حزب مستقبل وطن الإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد الفردى.

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