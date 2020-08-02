شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كماله: توقعات بزيادة صادرات الرخام والجرانيت تزامنًا مع عودة الحياة بدول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الدكتور محمود مرسي كماله، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، بعودة الطلب وتزايده خلال الفترة المقبلة في قطاع الرخام والجرانيت تزامنًا مع عودة الحياة مرة أخرى بدول العالم واستئناف النشاطات المختلفة، موضحًا أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا، والتي قلصت الطلب على مواد البناء وانعكس ذلك على تراجع التصدير والاستيراد في أغلب دول العالم إلا أن هناك توقعات بعودة الطلب مرة أخرى بقطاع الرخام والجرانيت.

وأوضح «كماله»، في تصريحات له، أن التشيد والبناء من القطاعات التي تحقق نموًا اقتصاديًا، وتعتبر فرصة للعديد من الأفراد للاستثمار مما يعطي مؤشرًا إيجابيًا بعودة الطلب مرة أخرى على باقى القطاعات المغذية له، ومن أهمها الرخام والجرانيت ولكن بشكل تدريجي.

وأضاف أنه وفقا للإحصائيات الرسمية فإنه قد تراجعت صادرات الرخام والجرانيت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الرخام والجرانيت يبلغ نحو 60 مليون متر مربع، ويتم توجيه حوالي 50 في المائة للتصدير.

وتابع عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء أن حجم الصادرات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 101 مليون دولار، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للرخام والجرانيت من مصر بقيمة صادرات تبلغ 11.8 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية شهر مايو من العام الجاري بإجمالي كمية صادرات بلغت 180.2 طن، خاصة وأنها تعمل على إعادة تصنيعه مرة أخرى وتصديره لدول الأخرى.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من صادرات مصر في الرخام والجرانيت بقيمة صادرات تبلغ 8.2 مليون دولار، وبكمية تتجاوز 96 طنًا، حيث تعتمد عليه في بناء أرضيات وأعمدة المساجد، بالإضافة إلى بناء القصور والفيلات، حيث ارتفعت نسبة الصادرات إلى السعودية خلال الفترة المذكورة بنحو 1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام الماضي.

ونوه بأن أن الجزائر استوردت رخام وجرانيت بقيمة 3.8 مليون دولار ،في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بين الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 3.6 مليون دولار، فيما سجلت الكويت المرتبة الخامسة لاستيراد الرخام والجرانيت من مصر بقيمة 3.1 مليون دولار.

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وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمود مرسي كماله، أن قطاع الرخام والجرانيت بمصر يعمل به نحو 5 ملايين شخص، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تقوم به الحكومة لحوكمة منظومة المحاجر من أجل تنميتها والنهوض بها.