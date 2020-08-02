شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر أسوان تواصل استقبال المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مجازر أسوان، الأحد، عددًا كبيرًا من المواطنين لذبح الاضاحي تنفيذا لقرار محافظ اسوان بفتح المجازر العمومية مجانا لاستقبال الاضاحي خلال عيد الاضحى المبارك بعد قرار منع الذبح بالشوارع وتغريم المخالفين ٣ الاف جنيه حيث تقرر فتح جميع المجازر على مستوي المحافظة أمام المواطنين.

من ناحية أخرى واصلت جمعية الأورمان لليوم الثالث على التوالى ذبح الاضاحى البلدية في محافظة أسوان، حيث قامت الأورمان من بعد وقت صلاة العيد بالترتيب لذبح عدد (30) رأس ماشية وجارى استكمال الذبح إلى عصر أخر أيام التشريق .

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أنه تم توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالى قرى نجع السايح والمحاميد والمريناب والزعيرات والمويسات والغنيميه والشراونه بحرى مركز ادفو، وثانى يوم العيد تم التوزيع في قرى الرغامه البلد وعزبة الواحى والرغامه شرق وعزبة على سليمان وسلوا واقليت مركز كوم امبو، وقرية والرديسيه مركز ادفو واليوم الثالث بمركز دراو، مؤكدًا ان اللحوم البلدية التي يتم توزيعها في محافظة اسوان تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار شعبان أنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر ادفو اول يوم العيد، وجارى استكمال الذبح ثانى يوم العيد بمجزر كوم امبو، وثالث يوم العيد سيتم في مجزر دراو، ورابع يوم العيد بمجزر أسوان، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين.

مجازر أسوان

مجازر أسوان