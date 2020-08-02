شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيبين بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل في المحافظات، الأحد، فيما شيعت الدقهلية والبحيرة طبيبين عقب إصابتهما.

ففى الدقهلية، أعلنت نقابة الأطباء الفرعية، وفاة الدكتور عبدالوهاب السعدنى، رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى متأثرا بإصابته بكورونا، ليرتفع عدد شهداء الأطباء بالدقهلية إلى 18 طبيبا.

وفى البحيرة، أدى آلاف من أهالى مدينة إدكو، صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد ندير توتو، استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، الذي توفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وتداول أهالى إدكو قسمًا للدكتور «ندير»، نشره عبر موقع «فيس بوك» في شهر إبريل الماضى نصه: أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتى، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، فيما أصدرت الإدارة الصحية في إدكو بيانًا نعت فيه الفقيد.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الصحة تزايد حالات الشفاء، وأن إجمالى الحالات المشتبه فيها 387 حالة، مع حجز 168 حالة في المستشفيات وعزل 219 منزليا، دون أخذ عينات. وأفادت نتائج العينات إيجابية 98 حالة وسلبية 64 حالة، وهناك 6 حالات تحت البحث.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن إجمالى الحالات المصابة، منذ بداية ظهور الفيروس، 544 حالة، وحالات التعافى 421، والوفاة 52 حالة، وانتهاء مدة العزل المنزلى لعدد ١٣ مواطنا.

وفى قنا، أعلن مستشفى قنا العام للعزل، تعافى 27 حالة جديدة. وأكد الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، تعافى وخروج 27 حالة جديدة من مصابى كورونا بعد تلقيهم العلاج. وفى الأقصر، شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، خروج 5 حالات شفاء.

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وفى بنى سويف، كشف تقرير لمديرية الصحة، أن عدد المصابين في الفريق الطبى، 69 حالة، منذ مارس حتى مايو الماضى، وتضاعفت الحالات في شهر يونيو الماضى (230 في شهر يونيو).