شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الاسكندرية تستقبل 660 ذبيحة في ثانى أيام العيد.. والحصيلة ترتفع لـ1459 رأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، ونقيب الأطباء البيطريين، أن المجازر الثلاثة المخصصة لاستقبال وذبح الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة بالمجان، استقبلت 660 ذبيحة في ثانى أيام العيد السبت.

وأوضح «عبدالرسول» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أن المذبوحات الـ 660 تنوعت ما بين عجول أبقار وجاموس وضأن وماعز، وجرى ذبحها بالمجان للمواطنين بمجزر أبوقير والمجزر الآلي للحوم بزاوية عبدالقادر في العامرية ومجزر كلية الزراعة في ابيس دون دفع أي رسوم حكومية.

ولفت إلى أن حصيلة أول وثانى أيام عيد الأضحى بلغ 1459 رأس أبقار وجاموس وضأن وماعز.

وشدد على محلات الجزارة بضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية، والكشف عليها بواسطة أطباء بيطريين متخصصين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وعدم الذبح خارجها حتى لا يتم تطبيق قرار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رقم 511 لسنة 2020 والخاص بمنع الذبح في الشوارع.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تتولى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

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