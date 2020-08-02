شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري» يقدم بيان عاجل لوزيرى المالية والصحة لدعم أسر شهداء «الجيش الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب في الاسكندرية، بيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن دعم الدولة لأسر شهداء القطاع الطبي ماديا اسوة بالشهداء والمصابين في العمليات الارهابية.

مضى قائلاً:«لقد تابعت على مدار الشهور الماضية استشهاد العشرات من الطاقم الطبي من الشباب والكبار وللأسف الشديد فإن الحكومة لم تنظر إلى أسر هؤلاء الشهداء،هذه الأسر التي أصبحت بلا عائل يحميهم ويتولى رعايتهم ماديًا،هذه الأسر لم يصبح لها أي دخل مادي سوى معاش ضئيل بضع مئات من الجنيهات لن تكفي فواتير الكهرباء والغاز والمياه».

وقال موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: تحدث الجميع عن دور القطاع الطبي في مواجهة كارثة كورونا، واطلق عليهم الجيش الابيض لانهم كانوا على خط المواجهة الأول في هذه المعركة الشرسة مع عدو خطير ومجهول، اليس أقل ما يمكن ان نقدمه إلى أطفال وزوجات وعائلات هؤلاء الشهداء ان نؤمن لهم احتياجاتهم المادية في التعليم والعلاج والمأكل والمشرب والملبس؟ مستطرداً: نعم هناك زيادة ضئيلة في رواتب بعض أعضاء القطاع الطبي وهي بكل تأكيد غير كافية ولا تتناسب مع خطورة المهنة وأهميتها.

وطالب النائب بصرف مبلغ مالي لأبناء شهداء القطاع الطبي لا يقل عن مليون جنيه يخصص كوديعة لأبناء الشهداء ليكفل لهم حياة كريمة ،وهو أقل ما نستطيع أن نقدمه لأسر الشهداء من القطاع الطبي الذين لم يضنوا بأرواحهم فداء لمصر وشعبها.