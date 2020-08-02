شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استطلاع رأى الجهات الأمنية في أسماء المرشحين الـ3 لرئاسة جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، إن وزارة التعليم العالى تستطلع حالياً رأى الجهات الأمنية الثلاثة، الأمن القومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية، في أسماء المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى تقديرات من قبل لجنة اختيار رئيس جامعة الاسكندرية الجديد، خلفا للدكتور عصام الكردى الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بنهاية العام الجامعى الجارى 31 يوليو 2020.

وذكرت المصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، أنه فور الانتهاء من استطلاع رأي الجهات في المرشحين الثلاثة سيتم اختيار الرئيس القادم للجامعة وصدور القرار الجمهورى بتعيينه رسمياً.

ولفتت إلى أن الأسماء الثلاثة التي حصلت على أعلى الأصوات، هم الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية السابق، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفيما يتعلق ببقاء الدكتور عصام الكردى في منصب رئيس الجامعة، رغم إحالته للمعاش في 31 يوليو الماضى، قالت المصادر أنه طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، فإنه ينتهي العام الدراسي في ١٥ سبتمبر المقبل وبناء علية يظل «الكردى» رئيساً للجامعة حتى هذا الموعد وبعده يتولى أقدم نائب للجامعة مهام القيام بأعمال رئيس الجامعة لحين صدور القرار الجمهورى بتعيين الرئيس الجديد.

كان ترشح للمنصب 7 أساتذة، هم إلى جانب الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات ،الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام عميد كلية الهندسة والدكتورة حنان سعد عبدالحليم قطارة أستاذ إدارة الفنادق وعميد كلية السياحة والفنادق السابق في جامعة الاسكندرية والدكتور إيهاب إبراهيم عبده محمد أستاذ ورئيس قسم الفيزياء الحيوية بمعهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم عبدالمجيد حسن جادالله أستاذ بقسم النبات في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

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