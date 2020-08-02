شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لـ«الشيوخ» يواجه تهمة إهانة علم مصر عقب نشره بالمقلوب في دعايته بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الجدل أثاراتها الدعايا الانتخابية لأحمد طاهر الفقي المرشح المستقل بمجلس الشيوخ في المنوفية، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعى صور للافتات تخص المرشح بشوارع المنوفية وصور للدعايا الخاصة به على صفحته الشخصية تم وضع علم مصر بشكل مقلوب حيث ظهر ترتيب الألوان أسود في الأعلى وأبيض وأحمر.

وما بين السخرية والاتهام تنوعت التعليقات ردود الأفعال من بينها: «ييجي مرشح لمجلس الشيوخ وميكونش عارف تريب ألوان علم مصر»، وتعليق آخر: «واضح إن اللي عمله الدعاية حب يهزر».

ومن جانبه، أكد المرشح أنه لم يقصد ابدا إهانة العلم المصري لنشره صورة علم مصر بالمقلوب على اللافتات الدعائية له وأن ماحدث خطا مطبعي وأنه فوجئ به عقب تعليق اللافتات بالفعل، وأنه عقب علمه طلب من حملته الانتخابيه إزالة اللافتات وتغييرها.