شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 240 مترا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت هناء عقيله رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم بالمنوفية باستمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات خلال إجازة عيد الأضحى بقيام الوحدة المحلية بالمصيلحة اليوم وبالتعاون مع الإدارة الزراعية بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية ميت الموز بمساحة ١٨٠ مترا. وفى الماي قامت الوحدة بإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعيه بإجمالى مساحه 60 مترا عباره عن 30 متر مبان بالطوب الأحمر والإسمنت و5 متر سور بالطوب الاحمر والطين، و25 متر مباني بالطوب الأحمر والطين. وأكدت هناء عقيلة رئيسة المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات، وأكدت أيضاً على استمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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