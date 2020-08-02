شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أشهر.. تقديم الخدمة الطبية لـ5 ملايين مواطن بمراكز طب الأسرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بجميع منافذ تقديم الخدمة بنطاق المحافظة، قامت المراكز الطبية والوحدات الصحية وعيادات الحي ومكاتب الصحة والبالغ عددها ٤٨٤ منفذ، بتقديم الخدمة الطبية لما يقرب من ٥ مليون مواطن خلال 6 أشهر الماضية.

وأضاف «شوقي» أنه تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والعيادات الخارجية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الأخري لعدد ٤٩٨٧٢٣٣ مواطن، منها توقيع الكشف الطبي على المرضي بالعيادات الخارجية لعدد ١٢٩٧٥٤٤ مريض، وتقديم الخدمات الطارئة بالإستقبال لعدد ٧٥١٧٨ مواطن، وخدمات متابعة الحوامل المترددة لعدد ١٢٩٥٨٣ مواطن، والحوامل الجدد ٥١٢٠١، فضلا عن متابعة الحالة الصحية لعدد ٤٦٤٩٨٢ طفل، والتطعيم الروتيني لـ٦٥٠٩١٥ طفل، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ١١٨٨١٢٧ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات طب الأسنان لـ٢٤١٠٥٠ مواطن، وإجراء ٨٨٨٦٥٣ فحوصات معملية للمرضي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير الرعاية الأساسية، وجميع العاملين بالطب الوقائي والمشاركين في هذا العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بالشرقية

مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بالشرقية