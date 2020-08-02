شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 طن غاز صب بوتاجاز سائل قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، نجحت في ضبط 21 طن و530 كجم غاز صب بوتاجاز سائل داخل سيارة مخصصة لنقل الغاز، قادمة من مصنع سوهاج متجهة إلى أسوان في أحد المناطق الجبلية الغير مأهولة بالسكان، بمدخل قرية النواهض، بمركز أبوتشت، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

أوضح الداودى أنه تم تحرير المحضر رقم 21 أحوال لسنة 2020، مركز أبوتشت، ضد سائق السيارة وذلك لمخالفته خط السير وقصده التربح من المال العام دون وجه حق من خلال تعبئة اسطوانات بوتاجاز منزلى بطريقة غير سليمة، تمهيدا لبيعها مخالفا بذلك للقرار الوزارى رقم 184 لسنة 2017 الخاص بتنظيم تداول سلعة البوتاجاز.

وذكر أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن سائق السيارة أراد أن يعبئ مجموعة من اسطوانات البوتاجاز المنزلى، مما أدى إلى اشتعال الحريق في السيارة المحملة بالغاز والإسطوانات المزمع تعبئتها، فجر اليوم، وعلى الفور انتقلت فرق الحماية المدنية ونجحت في اطفاء الحريق كما انتقل مسئولي التموين والمباحث وتم ضبط السائق وتحرير محضر ضده وإحالته للنيابة العامة.

احتراق سيارة محملة بغاز البوتاجاز بأبو تشت في قنا

احتراق سيارة محملة بغاز البوتاجاز بأبو تشت في قنا

احتراق سيارة محملة بغاز البوتاجاز بأبو تشت في قنا

احتراق سيارة محملة بغاز البوتاجاز بأبو تشت في قنا

احتراق سيارة محملة بغاز البوتاجاز بأبو تشت في قنا

احتراق سيارة محملة بغاز البوتاجاز بأبو تشت في قنا