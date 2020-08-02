شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: منع إقامة سوقين أسبوعيين بقريتين بمطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك رقابة حازمة وحاسمة من كافة أجهزة المحافظة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، فتم منع إقامة الأسواق الأسبوعية التي تشّكل مراكزًا لازدحام الباعة الجائلين وتكدس المواطنين، وأنه وجه بشن حملات مكثفة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية.

وتمكنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من منع إقامة سوقي كوم دميس، وعزبة عمرو، التابعين للوحدة المحلية لمنية المرشد، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستمر مراكز ومدن المحافظة بشّن حملاتها المكثفة لفض أي تجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد‪ .

حملات مكثفة لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ

حملات مكثفة لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ

حملات مكثفة لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ

حملات مكثفة لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ

حملات مكثفة لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ

حملات مكثفة لمنع اقامة الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ