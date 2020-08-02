صحة المنوفية: توفير مراقب صحي بكل لجنة لرصد حالات اشتباه كورونا بانتخابات الشيوخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور عبدالبارى العجيزي، المتحدث الرسمي باسم صحة المنوفية، إنه تم توجيه تعليمات إلى مديري الإدارات الصحية بالمراكز بعمل لجان فرعية برئاسة مدير الإدارة والتاكيد على تواجد مندوب بكل لجنة انتخابية (ممرض أو مراقب صحي) للقيام بمهمة رصد حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد والتأكد من الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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