شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق كوم أمبو نتيجة عطل بمحول رئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت العديد من المناطق بمدينة كوم أمبو لانقطاع التيار الكهربائي، الأحد، نتيجة حدوث عطل مفاجئ بالمحول الرئيسي بمحطة كهرباء كرم الديب المغذي لمحطة محولات رءوف نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وتم فصل لوحة رءوف ولوحة شرق المدينة ما أادى لانقطاع التيار عن مناطق السبعين والإصلاح القبلية والمخبز الآلي واللوكس والجامع القبلي والرمد الشرقي والكفور وحجازة وسبعة قبلي والعليقات والبصالي والبيارة والرغامة شرق الضما والحرية والنجاجرة، وتم عمل تغذيات بديلة بنظام التناوب بين المغذيات لحين الانتهاء من إصلاح المحول.

وشكا المواطنون من انقطاع التيار عن المنازل في ظل ما تشهده المحافظة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

محول كهربائي بأسوان

محول كهربائي بأسوان

محول كهربائي بأسوان

محول كهربائي بأسوان