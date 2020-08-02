شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الزقازيق ومنيا القمح تعلن فتح الكنائس تدريجيا وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، أن يكون الاثنين الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى هو بداية الفتح التدريجى لجميع كنائس المطرانية أمام الأقباط لحضور القداسات.

وأكد أسقف الزقازيق ومنيا القمح أنة يحق لكل شخص حضور قداس واحد فقط، ويتم التسجيل لحضور القداس بالرقم القومى أو شهادة الميلاد المميكنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة، وذلك لحضور عدد 50 فرد فقط بكل كنيسة، فضلاً عن توفير كافة مستلزمات الوقاية والمتمثلة في الكمامة الواقية والقفازات، وأجهزة الكشف الحراري ومواد التعقيم، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم لجميع الكنائس قبل فتحها.

وناشد الأنبا تيموثاوس الإخوة الأقباط بضرورة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي أثناء حضور القداس داخل الكنيسة، وضرورة إحضار الأدوات الشخصية «الإيشارب- زجاجة مياة- مطهر»، وإرتداء الكمامة الواقية طوال فترة القداس ومغادرة الكنيسة مباشرة بعد إنتهاء القداس.

وشدد أسقف الزقازيق ومنيا القمح على الإخوة الأقباط بعدم حضور القداس في حالة ظهور أي أعراض «درجة حرارة- إرتشاح بالأنف- إسهال- كحة- تكسير بالعضم- فقدان حاسة الشم والتذوق»، وذلك حفاظاً على أنفسهم والآخرين من الإصابة بالفيروسات وخصوصا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالإجراءات الوقائية المشددة التي إتخذتها المطرانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين، وبداية الفتح التدريجى لجميع الكنائس أمام الإخوة الأقباط لحضور القداسات حسب النظام المعلن.

وشدد محافظ الشرقية على إن وعى المواطن من أهم عوامل النجاة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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