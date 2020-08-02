شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 261 حالة من كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء عن تزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد على مستوي المحافظة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن اجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 387 حالة.. حيث تم حجز عدد 168 حالة منها في المستشفيات وعزل 219 حالة منزليا بدون أخذ عينات، وقد أفادت نتائج العينات ايجابية عدد 98 حالة وسلبية 64 حالة، وهناك 6 حالات لا زالت تحت البحث.. علاوة على المعزولين منزليا .

وأكد أنه بالنسبة للحالات الايجابية تم حجز عدد 3 حالات في مستشفى العريش العام وعدد 4 حالات أخرى في مستشفى بئر العبدالمركزى.. إلى جانب عزل عدد 12 حالة عزلا منزليا، ووفاة 20 حالة.. مع شفاء عدد 59 حالة .

وأشار إلى تزايد حالات الشفاء من كورونا، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول التحاليل الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية.. حيث غادروا المستشفيات والعزل المنزلى بعد الشفاء .

ولفت إلى أن اجمالى عدد حالات الشفاء بلغ 261 حالة ( منهم عدد 59 حالة من المحجوزة في المستشفيات وعدد 202 حالة من المعزولة منزليا )، ولا تزال هناك 17 حالة تحت العزل المنزلى.

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