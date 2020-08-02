شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة «مستقبل وطن» بالشيخ زايد تستعد لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، لدعم مرشحي الحزب بإنتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي ١١ و١٢ أغسطس المقبل، عقدت أمانة الحزب بمدينة الشيخ زايد اجتماعاً وضعت فيه اللمسات الأخيرة استعداداً لخوض المعترك الإنتخابي.

وقال ربيع البرديسي، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الشيخ زايد، إنه في إطار الإلتزام الحزبي وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة عمليات الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم، أنهت أمانة الشيخ زايد كامل استعداداتها لتنظيم العملية الإنتخابية بالمدينة وزيادة معدلات الحشد.

أشار «أمين الحزب»، إلى أن الاجتماع حضره المهندس محمد الحفناوي أمين التنظيم وأميره العقدة أمينة الإعلام ووليد أبوالقاسم أمين العلاقات العامة، فضلاً عن فريق عمل غرفة عمليات الإنتخابات بأمانه الشيخ زايد.