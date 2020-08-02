شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 1200 سنة.. رسامة قمصين بدير القديس مكاريوس بجبل القلالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، صباح الاحد، الرسامة القمصية الأولى به منذ ١٢٠٠ سنة، لاثنين من رهبانه.

وأتم الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، بمشاركة الأنبا إيساك، الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ذاته، طقس رسامة كلًّا من الراهب مرقس السكندري والراهب تادرس السكندري، في رتبة القمصية، خلال صلوات القداس الإلهي.

وقال الأنبا باخوميوس قبيل صلوات الرسامة: «آباؤنا علمونا أن الكهنوت دعوة واختيار ومسحة وإرسالية لهذا نقوم برسامة اثنين من الآباء الرهبان قمامصة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي..الأب الراهب القس مرقس السكندريالأب الراهب القس تادرس السكندريو هذا يعتبر حدثًا تاريخيًّا لأنها أول مرة تتم رسامة قمامصة في جبل القلالي منذ ١٢ قرنًا، نصلي أن يستخدمهما الرب لمجد اسمه وأن يخدما الدير ويخدما الكنيسة».

رسامة قمصين بدير القديس مكاريوس جبل القلالي

رسامة قمصين بدير القديس مكاريوس جبل القلالي

رسامة قمصين بدير القديس مكاريوس جبل القلالي