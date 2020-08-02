شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 17 حالة كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة خروج 17 حالة بعد تعافيهم من فيروس «كورونا» بعد ورود تقارير المسحات التي تم سحبها وجاءت العينات سلبية.
وأكد «مدير مستشفى النيل» أن عدد المصابين بكورونا بالأقسام الداخلية بالمستشفى بلغ 42 حالة يتم تقديم الخدمة لهم مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2372 شخصا حتى اليوم.
ويتم عمل مسحات للمرضى بالمستشفى يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.
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