شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات مشددة.. دير مارجرجس بالرزيقات يفتح أبوابه لاستقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات جنوب محافظة الأقصر، تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي للدير، عن بدء استقبال الزائرين من غدًا الإثنين، طوال أيام الأسبوع على أن تبدأ الزيارة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء.

وأوضح الدير، في بيان له، أن الزيارة تقتصر على المزار فقط، لأخذ بركة الدير، بدون حضور القداسات، أما بالنسبة لإتمام سر العمودية المقدس يتم الاتصال بالرقم التالي؛ «‪01274777065‬‏‬‏» وذلك لحجز الميعاد مسبقًا.

وشدد الدير على ضرورة أخذ الإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في حرارة الجسم وسعال أو التهاب بالحلق أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير نهائيًا للحفاظ على الأخرين. ​