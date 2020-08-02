شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات منطقة الحظائر والمذبح ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، الذي فتح أبوابة لهم قبل العيد للتسهيل عليهم، وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ على المظهر العام.

وأشار إلى أنه يتم رفع المخلفات أولا بأول من محيط منطقة الحظائر بجنوب بورسعيد وكذلك المجزر تحت إشراف احمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الاحياء باستمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين.

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