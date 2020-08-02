تحرير 3 آلاف و 772 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة عن ضبط (3772) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1167) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،(154) مخالفات السير بدون تراخيص، (17) دراجة نارية مخالفة،(29) مخالفة موقف عشوائى، (22) مخالفات شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.