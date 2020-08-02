محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة عن ضبط (3772) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1167) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،(154) مخالفات السير بدون تراخيص، (17) دراجة نارية مخالفة،(29) مخالفة موقف عشوائى، (22) مخالفات شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 3 آلاف و 772 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.