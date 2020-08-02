"في كل مكان تجدهم".. الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية قوات الأمن بكل الميادين والشوارع الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو لانتشار قوات الأمن بالشوارع والميادين لتأمين احتفالات المواطنين وضبط الشارع؛ ولبث الطمأنينة في نفوس المواطنين؛ وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.