أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية وينفذ 124 حكما قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمدالصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الاجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن قضيتين تهريب "بضائع أجنبية الصنع "بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 182 ألف جنيه، 32 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، تنتهاء فترة التصريح ، تزوير ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائى). وضبطت الأجهزة الأمنية 1057 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 124 حكم قضائي متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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