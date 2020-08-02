ضبط عاطل لاتجاره بالنقد الأجنبى بحوزته مليون جنيه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بحوزته قرابة مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة؛ بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإستخدام السيارة ملكه فى ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة أثناء قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 461000 جنيه مصرى–40000دولار أمريكي)، وكذا(2) هاتف محمول "بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبى ,تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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