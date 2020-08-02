كمال ابو سيف مديرا إداريا لمكتب وزير الأوقاف.. وأسامة فخري الجندي للمساجد الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف الدكتور كمال محمد علي أبو سيف، مدير مديرية البحر الأحمر، بالعمل مديرًا إداريًّا لمكتب الوزير.
وقرر زير الأوقاف، تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم، مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر بتسيير أعمال وظيفة مدير المديرية، والدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للعمل مديرًا عامًّا للمساجد الحكومية بديوان عام الوزارة، وإلحاق الدكتور صبري حلمي أبو غياتي للعمل بمكتب الوزير لشئون المتابعة العلمية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي بالوزارة.
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