تمويل يصل لـ 65 عاما.. شروط الحصول على شقق متوسطي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 2271 شقة لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات "جنة وسكن مصر ودار مصر" ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقارى، حيث ينتهي التقديم يوم 20 أغسطس الجاري.

وتوفر المبادرة التي طرحها صندوق تمويل الإسكان قبل أسبوع، التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري.

وتم تحديد شروط خاصة معدل الدخل الشهري أو السنوى، وكذلك الحد الأدنى والأقصى لسن التقديم، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أولا.. معدل الدخل:

لابد أن لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهرياً، وعن 480 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 40 ألف جنيه شهرياً، بينما حدود الدخل المتاح لها التقديم يُمكن أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهرياً للأعزب، حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبدأ من حوالي 16 ألف جنيه شهريا حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.

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ثانيا.. سن المتقدم:

كما تم تحديد حد أدنى وأقصى للمتقدمين، لمنح التمويل، فلابد ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد على 60 سنة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقت انتهاء القرض، على أن يكون السن قابل للزيادة حتى 65 سنة في حالة وجود دخل إضافي يكفي للاستمرار الوفاء بقسط قرض التمويل العقاري الممنوح، وكذلك في حالة أصـحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لهم دخل ثابت ومستمر.

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