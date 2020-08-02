محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير: نادر نبيل شهد محيط جامعة القاهرة إقبال العديد من الأسر والمواطنين، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ورصدت عدسة الخليج 365، تواجد المواطنين بالأماكن المفتوحة والمسطحات الخضراء المتواجدة في محيط جامعة القاهرة. يأتي ذلك نتيجة لإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة، في ظل الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، منعًا لتفشي الفيروس.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ثالث أيام العيد.. إقبال المواطنين على المناطق الخضراء المحيطة بجامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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