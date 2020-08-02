مصر | بـ"نصف مليون وملاكي".. سقوط مروج العملات الأجنبية في السوق السوداء بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"نصف مليون وملاكي".. سقوط مروج العملات الأجنبية في السوق السوداء بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام حاصل على معهد فني صناعي "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واستخدام السيارة ملكه في ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليه أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالع مالية قدرها 461000 جنيه مصري، 40000 دولار أمريكي، و2 هاتف محمول "بفحصها تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.