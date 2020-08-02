شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والقمامة من شوارع القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مجالس المدن في القليوبية حمله مكبرة لإزالة الاشغالات والقمامة من الشوارع في ثالث ايام العيد بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الاقليم حيث قام اللواء خالد المحمدى رئيس مدينه شبين القناطر بتنفيذ حمله استهدفت الإشغالات المقامه على شريط السكه الحديد بكفر شبين وتم رفع الاشغالات بمنطقة ميدان المحطة والسكك الحديدية وتم اخلاء منطقة السكة الحديد بالكامل من الاشغالات ورفع القمامة.

وفى شبرا الخيمه قاد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمه بشن حمله لتشديد العمل بالطاقة القصوي خلال اجازات العيد لراحة المواطنين وتم رفع القمامة بشوارع 15 مايو وشارع 135 وشارع ترعة الإسماعيلية والمحور ومسطرد واستخدام سيارة مياه لرش الحدائق.

وفى مدينة طوخ قام محمد يسن نائب رئيس مدينه طوخ بحمله مكبرة استهدفت شارع بورسعيد وميادن الحرازيه وميدان السنترال وتم رفع كافة المخلفات التي تركها الباعه الجائلين.

ونفذ اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر حمله موسعة لازالة كافة تراكمات القمامة من كافة شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية والمقالب الفرعية والوسيط أسفرت عن رفع 160 طن قمامة إلى المقلب العمومى بمنطقة أبوزعبل بمدينة الخانكة وقال «رفعت» أن حملات رفع القمامة من الشوارع والطرق والميادين مستمرة طوال ايام العيد وبعده حفاظا على البيئة.

رفع الاشغالات والقمامه من مدن القليوبية

رفع الاشغالات والقمامه من مدن القليوبية

رفع الاشغالات والقمامه من مدن القليوبية

رفع الاشغالات والقمامه من مدن القليوبية

رفع الاشغالات والقمامه من مدن القليوبية