شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: تضاعف إصابات كورونا بين الفرق الطبية ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على تقرير صادر عن مديرية وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، عن إصابات الفرق الطبية بمستشفيات العزل بفيروس كورونا، والتي أكدت وصول الإصابات إلي 299 إصابة.

وأوصى التقرير السري بضرورة قيام مديرية وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف التدريب لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات على طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب المصادر المطلعة فإنه جاري تسليم التقرير ورفعه إلى محافظ بني سويف ووزارة الصحة، لاتخاذ اللازم اتجاه التصدي لزيادة إصابات فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، فإن شهر يونيو الماضي شهد تضاعف في أعداد الإصابة بين الأطباء والممرضين، حيث سجل 230 حالة مقارنة بشهور مارس وإبريل ومايو التي وصلت حالات الإصابة خلالها إلى 69 حالة فقط.

وأكد التقرير الذي اشترك في إعداده «مسؤول الوبائيات والترصد» الدكتور محمد مصطفى، والمدير الوقائى الدكتورة أمنية أحمد حسن، وتم تسليمه للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزاره الصحة ببنى سويف، أن اصابات الفريق الطبى بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الاشهر الاولى للجائحة، تلاحظ تسارع الاصابة داخل الفريق الطبى خلال شهر يونيو مقارنه بالاشهر الاولى للجائحة.

وأظهر التقرير أماكن إصابات الفرق الطبية بوباء كورونا في شهر يونيو فقط، ففي داخل بعض المستشفيات وصلت أعداد المصابين إلى 185 مصابا من الأطباء والممرضين، في حين وصلت الإصابات في مرفق الإسعاف إلى 7 إصابات، وبين الإداريين 20 مصاب، وفي الأطقم الطبية العاملة في المجال الطبي الحر 18 مصاب.

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وأورد التقرير مقارنة بأعداد المصابيين الأطقم الطبية في مستشفيات العزل بين الشهور الثلاثة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا في مصر، وشهر يونيو الذي شهد تضاعف الحالات الإصابة، ففي مستشفي بني سويف الجامعي، كان أعداد المصابيين من الطاقم الطبي 19 فقط في حين سجل شهر يونيو 45 إصابة، بينما ارتفعت إصابات الأطباء والممرضين في مستشفى ناصر العام من إصابة واحدة إلى 19 مصاب، وكذلك مستشفى بنى سويف التخصصى، ارتفعت الإصابات من 6 إصابات إلى 16 إصابة وكذلك الأمر في بقية مستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي فيروس كورونا بالمحافظة.

تقرير طبى يكشف عدد المصابين بين الاطقم الطبية من مارس إلى مايو 69 مصاباً بينما فى شهر يونيو 230 مصاباً‎

تقرير طبى يكشف عدد المصابين بين الاطقم الطبية من مارس إلى مايو 69 مصاباً بينما فى شهر يونيو 230 مصاباً‎

تقرير طبى يكشف عدد المصابين بين الاطقم الطبية من مارس إلى مايو 69 مصاباً بينما فى شهر يونيو 230 مصاباً‎

تقرير طبى يكشف عدد المصابين بين الاطقم الطبية من مارس إلى مايو 69 مصاباً بينما فى شهر يونيو 230 مصاباً‎

تقرير طبى يكشف عدد المصابين بين الاطقم الطبية من مارس إلى مايو 69 مصاباً بينما فى شهر يونيو 230 مصاباً‎