شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: سرعة اتصال أهل الموظف المصاب في حادث أنقذ حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بسرعة نقل أسامة محمود، الموظف بكلية الهندسة، والذي أصيب في حادث أليم على الطريق السريع، إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

كان رئيس الجامعة فوجئ باتصال على هاتفه الخاص من أهل الموظف عقب الحادث يطالبوه بسرعة إنقاذه، وعلى الفور تم إدخال الموظف إلى المستشفى وتابع رئيس الجامعة الإجراءات لإعطائه كامل الرعاية.

وقال رئيس الجامعة إن التدخل السريع في الحالات الحرجة يساعد على إنقاذ حياة المصابين في الحوادث، وإنه لولا الاتصال الذي تلقيته من أهل الموظف وسرعة نقل الموظف لغرفة العمليات بعد توفير مكان بالمستشفى الجامعي ليكون وسط أهله وتحت متابعة مستمرة على مدار الساعة.

كما أشار إلى أنه بمجرد علمه بالحادث ورؤيته للسجلات الطبية وجه بنقله فورا، مؤكدا: «هذا واجبي ودوري الإنساني في الاهتمام بكل أبناء الجامعة».