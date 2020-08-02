شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 30 عجلاً في البحيرة لتوزيعها على القرى الأكثر فقرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذبحت جميعة الأورمان في البحيرة 30 عجلاً لتوزيعها على المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، في عد من قرى 10 مراكز بالمحافظة وهى مراكز كوم حمادة وحوش عيسى وأبوالمطامير وكفر الدوار والمحمودية ودمنهور والدلنجات وأبوحمص وبدر وإيتاى البارود.

وقال عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان في محافظة البحيرة، إن الجمعية قامت بذبح 10 عجول على مدار أيام العيد الثلاثة، بالقرى الأكثر احتياجًا لتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة في قرى وعزب عنبر وعلى بن أبى طالب في مركز حوش عيسى، وكفر زيادة والحدين بمركز كوم حمادة، والنجيلي وعاشور والمركب في أبوالمطامير، وإفلاقة البلد وزاوية غزال والحبشي بمركز دمنهور، والروضة وحيدر في كفر الدوار، وفيشا وكفر نكلا وزعيتر في المحمودية، والنجارين زاوية أبوشوشة وكفر لحيمر بمركز الدلنجات، وعبدالسلام عارف وعلى ابن أبي طالب وابوبكر الصديق واحمد عرابي بمركز بدر، ودير أمس وسفر وبركة غطاس في أبوحمص، ومعنيا في إيتاي البارود.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل إلى جانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة على التيسير على المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية.، وبخاصة في الأعياد والمناسبات في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.