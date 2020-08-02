شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء شواطئ الرميلة ومينا حشيش بمطروح من المصطافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن اخلاء شواطئ الرميلة العام ومينا حشيش بعلم الروم من المصطافين والتجمعات تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على صحة الجميع من انتشار فيروس كورونا تحت اشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق بشاطئ.

وأضاف عبدالرازق بانه تم التحدث مع المواطنين بعدم تواجدهم على الكورنيش والشواطئ لكي نعبر هذه الازمة والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة بانه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أصدر توجيهاته بدفع دوريات وحملات للتأكد من خلو الشواطئ اخلائها فورا من المواطنين ومتابعة اجراءات الغلق الشامل للشواطئ.

مشيرا بانه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع التجمعات بكل حزم وقوة طبقا لقرارات الدولة بإخلاء وغلق الشواطئ من أي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة كوفيد 19 .

يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة على الشواطئ متابعة تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع التجمعات.

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