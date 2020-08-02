التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر وينقلها لدار تابعة لـ«معانا لإنقاذ إنسان»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص البوست الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة وأطفالها أسفل كوبري أكتوبر نزلة منطقة العجوزة. توجه الفريق لمكان تواجد الحالة، وتبين أنها امرأة في العقد الرابع من العمر، ولديها طفلان. اتخذ الفريق الإجراءات الآتية:- - أقنع الفريق السيدة بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية -التنسيق مع مؤسسة معانا لإنقاذ انسان لاستقبال الحالة لتنقل السيدة وأطفالها إلى إحدى الدور التابعة لها لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية. ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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