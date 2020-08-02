شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الإثنين حار.. والرطوبة 80 بالقاهرة و88 في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين (رابع أيام عيد الأضحى المبارك) طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «43- 27»، الأقصر «43– 28»، أسوان «44 – 29».

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