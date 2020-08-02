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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتابع إغلاق الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك شاطئ البحر للاطمئنان على التزام المواطنين بعدم التوجه إليه، التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
حيث يشهد الشاطئ تواجد الدوريات الأمنية بالتنسيق مع الاحياء وادارة المصيف لتنفيذ قرار اغلاقه وعدم تواجد المواطنين حرصا على سلامتهم. رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمد فواز سكرتير حي الشرق.
وأكد المهندس عمرو عثمان ان هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة الاجراءات الاحترازية المعمول بها للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره خلال المرحلة الحالية.
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