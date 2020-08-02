شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبحث مع وزير خارجية الجزائر القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، اتصالاً هاتفيًا بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، في إطار التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين.

وتناول الوزيران عددًا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي، كما تطرقا إلى الترتيب للقاء قريب فيما بينهما لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.