محافظ القليوبية: إنشاء مدرسة يابانية ببنها بتكلفة 18.5 مليون جنيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء المدرسة اليابانية بمجمع المدارس بمنطقة السلخانة القديمة ببنها وتضم 28 فصلا دراسيا وعلى مساحة 9500 متر وبتكلفة 18.5 مليون جنيه. طلب المحافظ من المهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة إلزام الشركات المسند إليها الأعمال الانتهاء منها في الوقت المحدد لها طبقا للجدول الزمنى ومراعاة الجودة والمواصفات المحددة بكراسات الشروط. أوضحت «شندى» أن الرقم التعريفى للمدرسة «1415685» ومدة التنفيذ 11 شهرا وتم الإعلان عن مناقصة لإنشاء «جديد»وإحلال وتوسعات 23 مدرسة على مستوى الادارات التعليمية المختلفة بالمحافظة. وقالت أن الانشاءات الجديدة والاحلال الكلى والجزئى بالمدارس على أرض المحافظة تاتى في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء وتقليل الثافة العددية داخل الفصول والتوسعات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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